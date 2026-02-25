Shivani Nagaram: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం వివాదం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్ శివానీ నాగారం..!

Shivani Nagaram: బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూడు సినిమాలతో సూపర్ హిట్స్ కొట్టి దూసుకుపోతుంది హీరోయిన్ శివానీ నాగారం. ఇటీవల తన హే బల్వంత్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో శివాని.. తిరుమల వెళ్లినప్పుడు స్వామివారి దర్శనానికి 15 నిమిషాల పాటు నన్ను ఎవరూ కదల్చలేదు. 15 నిమిషాలు స్వామివారిని దర్శించుకున్నానని చెప్పింది. అయితే సామాన్య ప్రజలకు 5 సెకన్స్ కూడా దర్శనం దొరకని తిరుమలలో.. ఇలా ఒక హీరోయిన్ కి 15 నిమిషాల దర్శనం ఎలా దొరికిందంటూ పలువురు టీటీడీని ప్రశిస్తు పోస్టులు చేసారు. దీంతో ఇది వివాదంగా మారింది. తాజాగా శివాని దీనిపై స్పందిస్తూ ఓ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. అందులో ఇటీవల నేను తిరుమల దర్శనంపై మాట్లాడిన దానిపై క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. 2025 అక్టోబర్ లో నేను 10,500 రూపాయలు కట్టి శ్రీవాణి దర్శనం టికెట్ నేను మా అమ్మ లైన్లో నిల్చొని తీసుకున్నాము. 15 నిమిషాలు అని చెప్పింది మనం స్వామి వారి లైన్ లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర్నుంచి, వెళ్లిపోయేంతవరకు స్వామి కనిపిస్తారు. అలా నేను 15 నిమిషాలని చెప్పానంది శివానీ. ఇది నా టికెట్ అంటూ తన శ్రీవాణి దర్శనం టికెట్ కూడా చూపించింది.