Video: ఆకాశంలో గిర్రున తిరుగుతూ కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్‌.. నలుగురి దుర్మరణం షాకింగ్‌ విజువల్స్‌..!

Russian Helicopter Crash Video: రష్యాలో ఘోర హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. ఆకాశంలో గిర్రున తిరుగుతూ హెలికాప్టర్ కుప్పకూలిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముందుగా తోక భాగం విరిగిపోయి కంట్రోల్ తప్పింది. ఆ తర్వాత అది ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది.
Russian Helicopter Crash Video: రష్యాకు చెందిన కేఏ 226 హెలికాప్టర్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ డాగేస్తాన్ కాస్పియన్ సముద్ర తీరంలో కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. ప్రమాద సమయంలో హెలికాప్టర్లో పైలట్తో పాటు నలుగురు కిజిల్యాయర్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. మొదట హెలికాప్టర్ తోక భాగం విరిగిపోవడంతో అదుపుతప్పి కిందకి వెళ్తూ గాలిలోనే తిరుగుతూ ఉంది. పైలట్ సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేయడానికి ఎంతో ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. కాస్పియన్ సముద్ర తీరంలోని ఓ ఇంటి ఆవరణలో అది కుప్పకూలిపోయింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.