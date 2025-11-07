English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shree Charani: భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీచరణికి చంద్రబాబు, లోకేష్‌ స్వాగతం

Shree Charani: భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీచరణికి చంద్రబాబు, లోకేష్‌ స్వాగతం

Shree Charani Welcome Ceremony: భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీచరణి, మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్‌.. క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును కలిశారు. వీరికి మంత్రి నారా లోకేశ్‌ స్వాగతం పలికారు. ప్రపంచకప్‌ గెలిచినందుకు శ్రీచరణిని చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్‌ అభినందించారు. వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న ఆనంద క్షణాలను శ్రీచరణి వారితో పంచుకున్నారు. 

  • Nov 7, 2025, 05:22 PM IST

Shree Charani Welcome Ceremony: ప్రపంచకప్‌ గెలుచుకోవడం ద్వారా టీమ్‌ ఇండియా జట్టు సత్తా చాటిందని.. మహిళా క్రీడాకారులకు ఆదర్శంగా నిలిచారని సీఎం కొనియాడారు. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో సత్తా చాటిన తెలుగు తేజం, మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీచరణిని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ఘనంగా సత్కరించింది.  శ్రీచరణికి రూ.2.5 కోట్ల నగదు పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. ఆమెకు గ్రూప్‌ 1 ఉద్యోగంతోపాటు.. కడపలో ఇంటి స్థలాన్ని ప్రభుత్వం ఇవ్వనుంది. ఇలా వుండగా  భారత క్రికెటర్‌ శ్రీచరణి గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం పలికారు.

