English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Actress Shriya: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ శ్రియ విజువల్స్‌..!

Actress Shriya: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ శ్రియ విజువల్స్‌..!

Telugu Actress Shriya In Tirumala: ప్రపంచప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారిని హీరోయిన్ శ్రీయా ఈరోజు ఉదయం దర్శించుకున్నారు. తోమాల సేవలో ఆమె మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు. రాత్రి తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించి అక్కడి నుంచి తిరుమల చేరుకొని బస చేశారు. తెల్లవారు జామున వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు.

  • Feb 19, 2026, 09:46 AM IST

Telugu Actress Shriya In Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని టాలివుడ్‌ హిరోయిన్‌ శ్రియ ఈరోజు ఉదయం దర్శించుకున్నారు. శ్రియాకు ఆలయాధికారులు స్వాగతం పలికి శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. నిన్న పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న శ్రియ ఈరోజు తిరుమలలో జరిగిన శ్రీవారి తోమాల సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆలయం వెలుపల శ్రియాతో కొందరు సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఆసక్తి చూపారు. పలు తెలుగు, తమిళ ఇతర భాషల్లో కూడా శ్రియా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈమె మొదటి సినిమా తెలుగులో ఇష్టం. అయితే, తిరుమలకు ప్రతిరోజూ సెలబ్రిటీలు, భక్తలు వేలల్లో దర్శించుకుంటారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News