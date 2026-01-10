English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Smriti Mandhana: లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన‌కు చిరాకు తెప్పించిన కెమెరామెన్.. వీడియో వైర‌ల్‌

Smriti Mandhana: లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన‌కు చిరాకు తెప్పించిన కెమెరామెన్.. వీడియో వైర‌ల్‌

Smriti Mandhana: ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌ 2026 ఓపెనర్ మ్యాచ్‌కు ముందు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ స్మృతి మంధానకు ఓ కెమెరామెన్ చిరాకు తెప్పించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో లేడీ కోహ్లీ మైదానంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండ‌గా.. ఓ కెమెరామెన్ ఆమెను ఫోటోలు తీస్తున్నాడు. మంధాన త్రోడౌన్‌ల‌ను ఎదుర్కొంటుండ‌గా.. స‌ద‌రు కెమెరామెన్ ఆమెకు చాలా ద‌గ్గ‌ర‌గా వ‌చ్చాడు. దీంతో మంధాన కాస్త అహ‌స‌నానికి గురైంది. ఏంటి ఇది అన్న‌ట్లుగా సైగ చేసింది. ఆ స‌మ‌యంలో స్మృతి మంధాన ముఖంలో చిరాకు చాలా స్ప‌ష్టంగా క‌నిపించింది.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News