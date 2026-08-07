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Written ByHarish Darla
Published: Aug 07, 2026, 04:20 PM|Updated: Aug 07, 2026, 04:41 PM

Last Solar Eclipse Of 2026: ఖగోళ ప్రియులు, జ్యోతిష్య శాస్త్రజ్ఞులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 2026 ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం దగ్గర పడుతోంది. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది (2026)లో మొత్తం రెండు సూర్య గ్రహణాలు సంభవించనుండగా.. ఇప్పటికే ఒక సూర్య గ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు ఆగస్టులో మరో సూర్య గ్రహణం సంభవించనుంది. 2026లో ఏర్పడనున్న చివరి లేదా రెండో సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న అనగా శ్రావణ మాస అమావాస్య నాడు సంభవించనుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం.. ఈ ఆఖరి సూర్య గ్రహణం ఆశ్లేష నక్షత్రంలో కర్కాటక రాశిలో సంభవిస్తుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం ఈ గ్రహణం ఆగస్టు 12 రాత్రి 9.04 గంటల నుంచి ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 4.25

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