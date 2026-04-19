Viral Video: నిమ్మకాయ చూపిస్తూ మంత్రాలు.. దెబ్బకు శివమ్ దూబే వికెట్ ఫట్.. వీడియో వైరల్!

IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీలో భాగంగా శనివారం రాత్రి SRH వర్సెస్ CSK జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగగా.. SRH జట్టు విజయం సాధించింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో ఊహించని ఘటన ఒకటి జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సీఎస్కే జట్టు బ్యాటింగ్ సమయంలో ఓ విచిత్ర ఘటన జరిగింది. స్టేడియంలో క్రికెట్ చూసేందుకు వచ్చిన SRH ఫ్యాన్ ఒకరు.. ఓ నిమ్మకాయను పట్టుకొని శివమ్ దూబే వైపు చూపిస్తూ మంత్రాలు చదివాడు.. సాకిబ్ హుస్సేన్ ఐదో బాల్ వేసే సమయంలో ఆ నిమ్మకాయను దూబే వైపు విసిరేసినట్లు చేశాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడ దూబే వికెట్ కోల్పోయాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.