  • Sri Ramnavami Shobhayatra: శ్రీరామనవమి శోభా యాత్రపై పోలీసుల పటిష్ట భద్రత..!

Sri Ramnavami Shobhayatra: శ్రీరామనవమి శోభా యాత్రపై పోలీసుల పటిష్ట భద్రత..!

Sri Ramnavami Shobhayatra Today: శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఈరోజు శోభ యాత్ర హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేశారు. మొత్తంగా 3000 మంది పోలీసులతో ఇక్కడ గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆర్‌పీఎఫ్‌, ఆక్టోపస్ బలగాలను కూడా మోహరించాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

  • Mar 27, 2026, 09:42 AM IST

Sri Ramnavami Shobhayatra Today: శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా సీతారాంబాగ్ నుంచి సుల్తాన్ బజార్ వరకు ఈరోజు విశిష్ట శోభా యాత్ర నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట సమయంలో సీతారాంబాగ్ ఆలయం నుంచి ఈ శోభా యాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ తర్వాత బోయ్‌గూడ కమాన్, ధూల్‌పేట్‌, జాలీ హనుమాన్, పురాణా పూల్, చూడీ బజార్, బేగం బజార్, ఛత్రి హనుమాన్ టెక్డి గుండా సాగనుంది. అయితే ఈ శ్రీరామ నవమి వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న శోభా యాత్రకు పోలీసులు భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. 3 మంది పోలీసులతో పాటు టాస్క్ ఫోర్స్, గ్రే హౌండ్స్, రాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్, ఆక్టోపస్ బలగాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇప్పటికే మోహరించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ఏరియాలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు కూడా చేపట్టారు.

