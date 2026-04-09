English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
Stock Gold: నిన్న భారీ లాభాల్లో ముగిన స్టాక్‌ మార్కెట్లు.. ఇవాళ మళ్ళీ నష్టాల్లో…

Stock Market And Gold Down: నిన్న భారీ లాభాల్లో ముగిసిన దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు ఇవాళ నష్టాల్లో ప్రారంభమై ట్రేడ్‌ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్‌ 4 వందలు, నిఫ్టీ 60 పాయింట్లకు పైగా నష్టాల్లో ట్రేడ్‌ అవుతోంది. ఇందుకు ఇరాన్‌ హర్మోజ్‌ జలసంధిని మూసివేయడమే కారణంగా తెలుస్తోంది. మరోవైపు  ఇవాళ బంగారం  ధరలు మళ్లీ తగ్గాయి. గోల్డ్‌ ఇవాళ దాదాపు రూ.2400 తగ్గింది. ఇక వెండి రేటు దాదాపు స్థిరంగా వుంది.

  • Apr 9, 2026, 01:58 PM IST

Stock Market And Gold Down: నిన్న భారీలాభాల్లో ముగిన స్టాక్‌ మార్కెట్లు ఇవాళ మళ్ళీ నష్టాల్లోకి వెళ్లింది. దీనికి ప్రధాన కారణం హార్మూజ్‌ జలసంధి మూసివేత కారణమని సమాచారం. ఇరాన్‌ హర్మోజ్‌ జలసంధిని క్లోజ్‌ చేయడమే కారణమన్న నిపుణులు సిజ్‌ ఫైర్‌ రద్దు, యుద్ధం ఆగలేదన్న భయాందోళనలో మార్కెట్లు తగ్గిన బంగారం, స్థిరంగా వెండి ధరలు ఉన్నాయి.ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్‌ 4 వందలు, నిఫ్టీ 60 పాయింట్లకు పైగా నష్టాల్లో ట్రేడ్‌ అవుతోంది.  ఇక సీజ్‌ఫైర్‌ జరిగిన తర్వాత ఇజ్రయేల్‌ లెబనన్‌లోని హిజ్బుల్లా టార్గెట్‌గా నిన్ని భారీ దాడి చేసింది. ఇది ఇరాన్‌కు కోపం తెప్పించింది. దీంతో మళ్లీ హార్మూజ్‌ను బంద్‌ చేసినట్లు సమాచారం.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News