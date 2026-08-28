/రూ. 22 వేల కోట్ల రుణం వార్తలపై సుభాష్ చంద్ర ఆఫీస్ తీవ్ర ఆగ్రహం.. ఒక్క రూపాయి కూడా అప్పు తీసుకోలేదు.. తప్పుడు ప్రచారం ఆపండి!

మీడియా ప్రచారం చేస్తున్నట్లుగా రూ.22 వేల కోట్ల క్లెయిమ్ అబద్ధమని, ఇది కేవలం రూ.3992 కోట్లు మాత్రమేనని తెలిపింది. ఇప్పటికే రూ.620 కోట్ల క్లెయిమ్ను సెటిల్ చేశామని, మిగిలిన మొత్తంలో మరో రూ.1063 కోట్లను చెల్లించడానికి రుణగ్రహీత సంస్థలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు రుణగ్రహీత సంస్థలు మొత్తం రూ.43 వేల కోట్లను తిరిగి చెల్లించాయని ఎస్సెల్ గ్రూప్ స్పష్టం చేసింది. మీడియాలో వస్తున్న కథనాలు కేవలం సంచలనం కోసం మాత్రమేనని, కోర్టు ఆర్డర్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. 2017లో సుభాష్ చంద్ర నెట్ వర్త్ రూ. 45.88 కోట్లుగా చూపించడం పూర్తిగా అవాస్తవమని, 2016లోనే ఆయన పార్లమెంట్లో తన ఆస్తుల విలువ రూ.39 కోట్లుగా ప్రకటించారని స్పష్టం చేశారు.