/రూ.22 వేల కోట్ల పర్సనల్ గ్యారెంటీ.. ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు: జీ గ్రూప్‌ అధినేత వివరణ!

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Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 07:40 PM|Updated: Aug 31, 2026, 07:42 PM

ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ గ్రూపుల అకౌంట్లు పూర్తిగా సెటిల్ అయ్యాయి. ఇక HDFC గ్రూప్ చేసిన క్లెయిమ్‌కు సరైన పర్సనల్ గ్యారెంటీ లేదు. ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంకులు డఫాల్ట్ సమయంలోనే తమ వద్ద ఉన్న షేర్లను అమ్ముకోకుండా ఉంచేశాయి. ప్రస్తుతం అన్ని సెటిల్మెంట్లు పూర్తయ్యాక మిగిలిన నెట్ బకాయి రూ.4262 కోట్ల రూపాయలుగా ఉందని ఎస్సెల్‌ సంస్థ స్పష్టతనిచ్చింది. చెల్లించాల్సిన రూ. 998 కోట్ల బకాయికి బదులుగా దాఖలైన రూ.5311 కోట్ల క్లెయిమ్‌లను, ఆపై సెటిల్ చేసిన రూ.1049 కోట్ల క్లెయిమ్‌లను మినహాయించగా మిగిలిన బకాయి రూ.4262 కోట్లు ఉంది. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర రుణదాతలందరితో మాట్లాడారు. అకౌంట్స్ రీకన్సిలియేషన్ పూర్తయిన తర్వాత సెటిల్ చేసి, మిగిలిన మొత్తాన్ని

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