/Tirumala Rains: తిరుమలలో భారీ వర్షం.. శ్రీవారి ఆలయం ఎలా ఉందో చూశారా..!

Tirumala Rains: తిరుమలలో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. సోమవారం ఉదయం నుంచి భానుడి భగభగలతో అల్లాడిపోయిన భక్తులను సాయంత్రం వరుణ దేవుడు పలకరించారు. భారీ వర్షంతో ఏడుకొండలు జలమయమయ్యాయి. ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షానికి భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తులు.. మాడ వీధుల్లో ఏర్పాటు చేసిన జర్మన్ షెడ్లలోకి వెళ్లారు. అయితే తిరుమలలో వసతి దొరకని సామాన్య భక్తుల పరిస్థితి వర్ణనాతీతంగా మారింది. వసతి గదులు లేక.. అటు ఎండకు తట్టుకోలేక, ఇటు అకస్మాత్తుగా పడిన వర్షానికి తడిసి ముద్దవుతూ తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు.