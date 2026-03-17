Sukumar Daughter: ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్‌పై సింగర్‌గా అదరగొట్టిన సుకుమార్ కూతురు సుకృతి.. వీడియో వైరల్..!

Sukumar Daughter: స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కూతురు సుకృతి వేణి ఇప్పటికే గాంధీ తాత చెట్టు సినిమాలో నటించి అందర్నీ మెప్పించింది. ఆ సినిమాకు బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా కూడా నేషనల్ అవార్డు అందుకుంది. తండ్రికి తగ్గ కూతురు అనిపించుకున్న సుకృతి తాజాగా సౌత్ కొరియాలో ఓ కాన్సర్ట్ లో మెయిన్ సింగర్‌గా పర్ఫార్మ్ చేసింది. అక్కడ జరిగిన ఓ కాన్సర్ట్‌లో సింగింగ్‌తో సుకృతి అదరగొట్టింది. తన కూతురు పాడిన వీడియోని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన సుకుమార్.. చాలా గర్వంగా అంది. సుకృతి సౌత్ కొరియా జేజులో ఉన్న AMISలో పర్ఫార్మ్ చేసింది. తన డెడికేషన్, ప్రాక్టీస్, ప్రేమ ఇవన్నీ తను ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్‌కి చేరుకోడానికి ఉపయోగపడ్డాయి. ఒక తండ్రిగా నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను అంటూ తెలిపారు సుకుమార్.

