/మనిషికి ఉరి తీసే ముందు కూడా టైమ్ ఇస్తారు.. హైడ్రా బాధితులు కన్నీటిపర్యాంతం

Sunnam Cheruvu HYDRA: "మా ఇల్లును కూలగొట్టి మళ్లీ ఇప్పటికీ నెల నెల కరెంట్ బిల్లు పంపిస్తున్నారు.. ఈ నెల కూడా కరెంట్ బిల్లు కట్టాను.. మనిషికి ఉరి తీసే ముందు కూడా టైమ్ ఇస్తారు.. కానీ ఆ టైమ్ కూడా ఇవ్వకుండా మా ఇంటిని హైడ్రా వాళ్లు కూల్చేశారు. మా ఇల్లు కూలగొట్టిన నాటి నుంచి ఈరోజు వరకు రోజూ నరకయాతన అనుభవిస్తున్నాం.. మేము కోర్టుకు వెళ్లి అనుమతులు తెచ్చుకుంటామని చెప్పినా ఆగకుండా.. మేము కష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లును కూల్చేశారు. మీకు ఇది న్యాయమేనా రేవంత్ రెడ్డి, రంగనాథ్. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే వేస్ట్ పార్టీ.. వీళ్లు మళ్లీ అధికారంలోకి రారు.." అని సున్నం చెరువు హైడ్రా బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం