Ishan Kishan Video: అలా ఎలా కొట్టావ్ ఇషాన్‌ బ్రో.. ఈ షాట్‌ను ఏ పేరు పెట్టి పిల‌వాలో..?

Ishan Kishan Innovative Shot Video: టీమిండియా ఆట‌గాడు ఇషాన్ కిష‌న్ ప్ర‌స్తుతం సూపర్ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. న‌వీ ముంబై వేదిక‌గా ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో చెల‌రేగి ఆడాడు. స‌ఫారీ బౌల‌ర్ల‌కు చుక్క‌లు చూపించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 20 బంతులను ఎదుర్కొన్న అత‌డు 2 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్ల సాయంతో 53 ప‌రుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో అన్రిచ్ నోర్ట్జే బౌలింగ్‌లో ఇషాన్ కిష‌న్ కొట్టిన ఓ సిక్స్‌కు సంబంధించిన ఓ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. అన్రిచ్ నోర్ట్జే వేసిన బౌన్స‌ర్‌ను ఇషాన్ చాలా తేలిక‌గా సిక్స్ బాదాడు. అలా అని అత‌డు మ‌రీ బ‌లంగా బాద‌లేదు. బౌన్స్ అయి శ‌రీరం మీదికి దూసుకువ‌చ్చిన బంతిని కాస్త గైడ్ చేయ‌గా బంతి సిక్స్‌గా వెళ్లింది. ఆ షాట్‌కు బౌల‌ర్‌తో పాటు అంద‌రూ ఆశ్చ‌ర్య‌పోయారు. ఇక ఇషాన్.. షాట్ అనంత‌రం చిరున‌వ్వులు చిందించ‌గా.. ఫ్యాన్స్ మంత్ర‌ముగ్ధుల‌య్యారు.  

