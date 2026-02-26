English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TDP vs YSRCP Irrigation: అట్టుడికిన ఏపీ శాసన మండలి..వైసీపీ ఆరోపణలపై మండిపడ్డ ఆర్థిక మంత్రి!

TDP vs YSRCP Irrigation In Ap Council: ఏపీ శాసనమండలిలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల అంశంపై ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. గురువారం జరిగిన సమావేశాల్లో సాగునీటి ప్రాజెక్ట్‌లపై ప్రభుత్వ, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగాయి. వైసీపీ సభ్యులు చేస్తున్న ఆరోపణలను మంత్రులు తిప్పికొట్టారు.

