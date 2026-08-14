Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Teacher Hair: టీచరమ్మకు పనోళ్లుగా విద్యార్థి.. జడ వేయించుకున్న టీచర్‌

Published: Aug 14, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 14, 2026, 05:40 PM
Teacher Ties Her Hair Braided With A SSC Student In KGBV Hostel Watch Viral Video

Recommended Videos

Tirumala Temple: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ మానస వారణాసి
01:11
Pocharam: మరోసారి రేవంత్ రెడ్డిపై పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి ఫైర్‌
02:49
Shakeela Surgery: ఫోన్ అతిగా వాడి ఆస్పత్రి పాలైన నటి షకీలా..మొబైల్ దెబ్బకి సర్జరీ చేయించుకున్నారు!
05:43
AP Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తీవ్ర హెచ్చరిక..రేపటి నుంచి పిడుగులతో వర్షాలు!
10:21
Tirumala: తిరుమల సేవలో దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి
04:28
అన్నవరం దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం.. ఆ యూట్యూబర్లపై లీగల్ కేసులు నమోదు!
06:21
రాజకీయ శత్రుత్వం పక్కనపెట్టి.. ఒకరికొకరు నవ్వుతూ పలకరించుకున్న మోదీ, రాహుల్, ఖర్గే!
00:24
బెంగళూరులో బీఆర్‌ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు అరెస్ట్.. హైకోర్టును ఆశ్రయించినా దక్కని ఉపశమనం!
00:35
ఏపీ ప్రజలకు అలర్ట్.. మరో 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు, పిడుగులు పడే అవకాశం!
02:51
తెలంగాణలో నిలిచిపోయిన కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్.. అసలు కారణం ఇదే!
01:20
తిరుమలలో శ్రీవారి భక్తుల రద్దీ.. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఫుల్, దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?
01:46
హైదరాబాదీలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. కేపీహెచ్‌బీలో ఇందిరమ్మ టవర్స్‌కు నేడే సీఎం రేవంత్ భూమిపూజ!
01:36

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Amravati: రాత్రివేళ గజ్జెలు, ఏడుపుల శబ్దాలు.. హస్టల్ నుంచి 608 మంది విద్యార్థులు పరార్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
2
3
4
5