Viral Video: రోహిత్ శర్మ కోసం టాస్ వదిలేసి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చిన సూర్యకుమార్‌.. వీడియో వైరల్..!

Suryakumar Yadav: టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా శనివారం భారత జట్టు యూఎస్ఏతో తన తొలి మ్యాచ్ 29 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సూపర్ ఇన్నింగ్స్‌తో భారత జట్టు విజయంలో కీ రోల్ పోషించాడు. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు  స్టార్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ మైదానంలోకి వచ్చాడు. దీంతో అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, హర్షిత్ రాణా రోహిత్‌ను చూసి అతని వద్దకు వెళ్లి హగ్ చేసుకున్నారు. అనంతరం రోహిత్ శర్మ మరోవైపు వెళ్తున్న క్రమంలో.. సూర్య కుమార్ యాదవ్ అప్పుడే టాస్‌కు సిద్ధమవుతున్నాడు. టాస్ వేసే సమయంలో రోహిత్ అటుగా వెళ్తుండటాన్ని గమనించిన సూర్యకుమార్ యాదవ్.. టాస్‌ను వదిలేసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి రోహిత్ శర్మను హగ్ చేసుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

