English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Videos
Telangana: తెలంగాణ పది ఫలితాలపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ఎల్లుండి పది ఫలితాలు విడుదల!

Telangana SSC Exam Results 2026: పది ఫలితాలపై విద్యాశాఖ ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేసింది. 10వ తరగతి ఫలితాలు రేపు లేదా ఎల్లుండి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎస్ఎస్సి బోర్డు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. రేపే రిజల్ట్స్ వచ్చేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు జరిగిన పరీక్షలకు 5 లక్షల మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ హాజరయ్యారు. అన్ని సబ్జెక్టుల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. 

  • Apr 28, 2026, 11:13 AM IST

Telangana SSC Exam Results 2026: వాల్యువేషన్‌తోపాటుగా స్కానింగ్ పనులను ఈ నెల 25వ తేదీన ముగిసింది. అనంతరం క్రోడీకరణ చేపట్టారు. ఎటువంటి సాంకేతిక సమస్యలు లేని పక్షంలో రేపు లేదా ఎల్లుండి ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో 10వ తరగతి పరీక్ష ఫలితాల వెల్లడికి విద్యాశాఖ ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 10వ తరగతి ఫలితాలు రేపు లేదా ఎల్లుండి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఎస్ఎస్‌సీ బోర్డు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం రేపే రిజల్ట్స్ వచ్చేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు జరిగిన పరీక్షలకు 5 లక్షల మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ హాజరయ్యారు. అన్ని సబ్జెక్టుల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. వాల్యేషన్ తో పాటుగా స్కానింగ్ పనులను కూడా ఈ నెల 25వ తేదీన ముగిసింది. 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News