/బీఆర్ఎస్ సంచలన నిర్ణయం.. తాత మధుపై అనర్హత వేటు? ఎమ్మెల్సీలకు త్రీ లైన్ విప్!

TS Assembly Updates:ముఖ్యంగా పార్టీ ఎమ్మెల్సీలకు 'త్రీ లైన్ విప్' జారీ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. పార్టీ అధిష్టానం నిర్దేశించిన గీత దాటి వ్యవహరిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఈ విప్ ని ఎవరైనా ధిక్కరిస్తే, ఎమ్మెల్సీ తాత మధుపై అనర్హత వేటు పడే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. పార్టీ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరంగా అనర్హత వేటు వేసే ప్రక్రియకు ఇది దారితీస్తుందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. తెలంగాణ అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు నిన్నటి నుంచే ప్రారంభమయ్యాయి. నిన్న అసెంబ్లీలో జరిగిన గొడవలు, బిఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు లోపలికి