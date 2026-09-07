Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /నేటి నుంచే తెలంగాణ అసెంబ్లీ.. 1000 రోజుల ప్రజాపాలన వర్సెస్ 22A భూముల రచ్చ.. ఉత్కంఠగా ఇరు సభలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 10:00 AM|Updated: Sep 07, 2026, 10:14 AM

తొలిరోజు సమావేశాల ప్రారంభానికి ముందు, ఉదయం 9 గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొత్తగా నిర్మించిన సెంట్రల్ హాల్‌ను ప్రారంభిస్తారు. గత అసెంబ్లీ హాల్‌లో జరిగిన ఆధునీకరణ పనుల తర్వాత దీనిని సెంట్రల్ హాల్‌గా మార్చారు. మాజీ స్పీకర్ దివంగత నేత దుద్దిళ్ల శ్రీపాదరావు పేరు మీద దీనిని నామకరణం చేశారు. అనంతరం ఉదయం 10 గంటలకు శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి. తొలిరోజు ఇరు సభల్లోనూ ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తెలంగాణ సమగ్ర శిక్షణ, పిఎం స్కూల్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా, మెట్రో రైల్‌కు సంబంధించిన ఆడిట్ రిపోర్టులను సభ ముందు ఉంచుతారు. అనంతరం ఉభయ సభలు వాయిదా పడతాయి. ఆ తర్వాత బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ (BAC)

See more

Recommended Videos

Madhuri Rathod: డాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఈశ్వర్ సాయికి మాధురి బిగ్‌ షాక్!
05:45
YS Sharmila Daughter: ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల కూతురి పెళ్లి..కాబోయే అల్లుడు ఎవరో తెలుసా?
01:37
పోలీసుల తీరుపై బీజేపీ ఫైర్.. విమోచన జైత్ర యాత్ర అడ్డుకోవడంపై రగడ!
03:29
ఫోక్ డాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం.. సూసైడ్ నోట్‌లో సంచలన పేర్లు!
06:18
Telugu Film Producers Council Elections 2026: తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలు.. టాలీవుడ్‌లో హీట్!
00:28
TFPC Elections 2026: ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఎన్నికల్లో హైటెన్షన్.. టాలీవుడ్ ప్రముఖుల సందడి!
00:52
విజయవాడ భక్తులకు ఇబ్బంది లేని దర్శనం.. AI టెక్నాలజీ, డ్రోన్ల నిఘాతో దసరా ఉత్సవాలకు పోలీస్ బిగ్ ప్లాన్!
02:16
CM Chandrababu PRC DA: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వరాల జల్లు..పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
03:38
Raghu Master Police Complaint: డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్‌లో ముసలం.. రఘు మాస్టర్‌పై పోలీసులకు సుమలత ఫిర్యాదు?
08:38
దసరాకు ముందే ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ.. చిలక పచ్చ రంగులో తెలంగాణ మహిళలకు కానుక!
08:13
కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం? అసెంబ్లీకి ప్రతిపక్ష నేత హాజరవుతారా.. బిఆర్ఎస్ వ్యూహం ఇదే!
05:49
Tirumala: భక్తిశ్రద్ధలతో తిరుమలలో గోకులాష్టమి వేడుకలు
10:06

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
24 గంటల తేడాతో 1.5 లక్షల మందికి షాక్.. 10 ఏళ్ల పెన్షన్ కోల్పోయే ప్రమాదం!
2
3
4
5