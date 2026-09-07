/నేటి నుంచే తెలంగాణ అసెంబ్లీ.. 1000 రోజుల ప్రజాపాలన వర్సెస్ 22A భూముల రచ్చ.. ఉత్కంఠగా ఇరు సభలు!

తొలిరోజు సమావేశాల ప్రారంభానికి ముందు, ఉదయం 9 గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొత్తగా నిర్మించిన సెంట్రల్ హాల్ను ప్రారంభిస్తారు. గత అసెంబ్లీ హాల్లో జరిగిన ఆధునీకరణ పనుల తర్వాత దీనిని సెంట్రల్ హాల్గా మార్చారు. మాజీ స్పీకర్ దివంగత నేత దుద్దిళ్ల శ్రీపాదరావు పేరు మీద దీనిని నామకరణం చేశారు. అనంతరం ఉదయం 10 గంటలకు శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి. తొలిరోజు ఇరు సభల్లోనూ ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తెలంగాణ సమగ్ర శిక్షణ, పిఎం స్కూల్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా, మెట్రో రైల్కు సంబంధించిన ఆడిట్ రిపోర్టులను సభ ముందు ఉంచుతారు. అనంతరం ఉభయ సభలు వాయిదా పడతాయి. ఆ తర్వాత బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ (BAC)