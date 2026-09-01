ప్రస్తుత రోస్టర్ పాయింట్ల నిబంధనలను సమీక్షించడానికి కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వంపై సిఫార్సు చేసింది. అలాగే, జీఓ నంబర్ 46లోని అంశాలపై అధ్యయనం చేయడానికి 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో బహిరంగ విచారణలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించింది. ముస్లింల, క్రిస్టియన్ల, హిందువుల లెక్కలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ బీసీల కోసం హౌస్ సర్వే ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలియదు. తెలంగాణ సర్వేలో డిసి వద్ద ఉన్న కమ్యూనిటీ వివరాలు, మొత్తం జనాభా గణాంకాలపై చర్చించారు. జిల్లా స్థాయిలో బహిరంగ విచారణలు, పర్యటనలు ఈ నెల చివరి వారం నుండి డిసెంబర్ వరకు కొనసాగుతాయని కమిషన్ పేర్కొంది. బీసీల సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులతో పాటు, వృత్తిపరంగా కులవృత్తులపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారికి సుస్థిర ఆదాయ మార్గాలను కల్పించడం, ఆ