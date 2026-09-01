Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /బీసీ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్‌లపై స్టే.. నిలిపివేయాలని బీసీ కమిషన్ కీలక ఆదేశాలు..

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 11:40 AM|Updated: Sep 01, 2026, 11:47 AM

ప్రస్తుత రోస్టర్ పాయింట్ల నిబంధనలను సమీక్షించడానికి కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వంపై సిఫార్సు చేసింది. అలాగే, జీఓ నంబర్ 46లోని అంశాలపై అధ్యయనం చేయడానికి 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో బహిరంగ విచారణలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించింది. ముస్లింల, క్రిస్టియన్ల, హిందువుల లెక్కలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ బీసీల కోసం హౌస్ సర్వే ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలియదు. తెలంగాణ సర్వేలో డిసి వద్ద ఉన్న కమ్యూనిటీ వివరాలు, మొత్తం జనాభా గణాంకాలపై చర్చించారు. జిల్లా స్థాయిలో బహిరంగ విచారణలు, పర్యటనలు ఈ నెల చివరి వారం నుండి డిసెంబర్ వరకు కొనసాగుతాయని కమిషన్ పేర్కొంది. బీసీల సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులతో పాటు, వృత్తిపరంగా కులవృత్తులపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారికి సుస్థిర ఆదాయ మార్గాలను కల్పించడం, ఆ

See more

Recommended Videos

బీసీ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్‌లపై స్టే.. నిలిపివేయాలని బీసీ కమిషన్ కీలక ఆదేశాలు..
04:33
సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఏయే రాష్ట్రాల్లో అంటే?
11:24
మంత్రి పదవి ఊడుతుందా? ఢిల్లీకి సీఎం రేవంత్.. కొండా సురేఖ అంశంపై బిగ్ అప్‌డేట్!
07:43
Chiranjeevi: ‘Impression of a Century’లో మెగాస్టార్ సందడి!
02:13
Ponnam Prabhakar: హుస్నాబాద్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ హబ్‌గా!
02:59
Irumudi: రవితేజ సినిమాను మెచ్చుకున్న దిల్ రాజు!
03:30
K Kavitha: కన్నీటి పర్యంతమైన కవిత.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కలకలం!
03:56
Mahesh Goud: కాంగ్రెస్‌ పాలనకు 1000 రోజులు.. కీలక వ్యాఖ్యలు!
02:23
Chandrababu: కృష్ణమ్మకు జలహారతి.. సాష్టాంగ నమస్కారం!
02:02
Karirishti Yagam: తిరుమలలో కారీరిష్టి యాగం.. ప్రత్యేక పూజలు!
01:42
తిరుమలలో ఘనంగా 'కారీరిష్టి యాగం'..సకాలంలో వర్షాల కోసం వరుణ జపం, ప్రత్యేక హోమాలు ప్రారంభం!
01:42
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపులో భారీ కుట్ర.. ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు తీవ్ర ఆరోపణలు!
02:02

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏటీఎం వాడేవారికి హెచ్చరిక.. ఉచిత లావాదేవీలు పూర్తయితే భారీ బాదుడు! మెట్రో, నాన్-మెట్రో ఛార్జీల లిస్ట్ ఇవే!
2
3
4
5