Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /పోక్సో కేసు నిందితుడిని వదిలేసిన పోలీసులు.. బాలిక కిడ్నాప్..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 14, 2026, 08:00 PM|Updated: Jul 14, 2026, 08:04 PM

Telangana POCSO Case: నరహంతుకుడి రాజ్ కుమార్ ఘటన మరువక ముందే తెలంగాణలో మరో పోక్సో  కేసు నిందితుడిని పోలీసులు వదిలేయడం వివాదస్పదం అవుతోంది. యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఇంటి గోడదూకి వచ్చి బాలికపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు నిందితుడు. దీంతో పోలీసులకు బాలిక తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయగా.. అయితే పోక్సో కేసు పెట్టి రిమాండ్ చేయకుండా అడ్డగూడూర్ ఎస్ఐ వదిలేసినట్టు బాధితులు వాపోయారు. దీంతో బయటకు వచ్చిన నిందితుడు బాలికను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లడంతో.. బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆందోళనలో ఉన్నారు. నిందితుని కోసం గాలిస్తున్నారు పోలీసులు. 

Recommended Videos

తిరుమలలో కొత్త రూల్స్.. టీటీడీ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..
03:31
పోక్సో కేసు నిందితుడిని వదిలేసిన పోలీసులు.. బాలిక కిడ్నాప్..!
07:19
Snake Video: డేంజరస్ స్నేక్‌ను చుట్టుముట్టిన కుక్కలు.. వీడియో..
00:52
Nand Kishore Goenka: జీ గ్రూప్ ఛైర్మెన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఇంట విషాదం..ఆయన తండ్రి నంద్ కిషోర్ గోయెంకా మృతి!
02:12
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్స్‌కు రంగం సిద్ధం..ఏ టీమ్‌కి ట్రోఫీ గెలిచే సత్తా ఉంది?
05:05
రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై రిటైర్డ్ ఇంజినీర్ శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కంటతడి..
01:41
Nagarjuna Yadav Arrest: వైసీపీ నేత నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్..సీఎం రేవంత్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు..రంగంలోకి TG పోలీస్!
06:50
Jani Master Vs Sekhar Master: జానీ మాస్టర్ Vs శేఖర్ మాస్టర్..ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం!
04:15
హరీష్ రావు సహాయం మర్చిపోలేదు.. ఇంజనీర్‌గా ఎదిగి రూ. 6 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చిన రోహిత్
01:47
ఇంగ్లాండ్‌కు సెమీస్ బెర్త్.. నార్వేపై 2-1తో ఉత్కంఠ విజయం
02:44
షాబాద్ 6 హత్యలు ప్రభుత్వ వైఫల్యమే.. పోక్సో నిందితుడికి బెయిల్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలి: కేటీఆర్
01:49
పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని జనసేన కార్యకర్తల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు
02:20

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Singarayakonda Suicide: రైలు కింద కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య..బావ హత్య కేసులో నిందితుడు దారుణం..అసలు నిజం ఇదే?
Nellore Srihari murder case3 min ago
2
Meenakshi Natarajan43 min ago
3
Mudragada Padmanabham46 min ago
4
Mudragada Padmanabha reddy57 min ago
5
Mudragada Padmanabham1 hr ago