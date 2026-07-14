/పోక్సో కేసు నిందితుడిని వదిలేసిన పోలీసులు.. బాలిక కిడ్నాప్..!

Telangana POCSO Case: నరహంతుకుడి రాజ్ కుమార్ ఘటన మరువక ముందే తెలంగాణలో మరో పోక్సో కేసు నిందితుడిని పోలీసులు వదిలేయడం వివాదస్పదం అవుతోంది. యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇంటి గోడదూకి వచ్చి బాలికపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు నిందితుడు. దీంతో పోలీసులకు బాలిక తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయగా.. అయితే పోక్సో కేసు పెట్టి రిమాండ్ చేయకుండా అడ్డగూడూర్ ఎస్ఐ వదిలేసినట్టు బాధితులు వాపోయారు. దీంతో బయటకు వచ్చిన నిందితుడు బాలికను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లడంతో.. బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆందోళనలో ఉన్నారు. నిందితుని కోసం గాలిస్తున్నారు పోలీసులు.