ACB Arrests Cyber Security Inspector: లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు ఇన్స్పెక్టర్ను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. దీనితో పాటు ఆయన నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించి, లెక్కల్లో చూపని రూ.13 లక్షల నగదుతో పాటు బంగారు ఆభరణాలు, ఆస్తి పత్రాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అక్రమ ఆస్తులపై ఏసీబీ అధికారులు మరింత లోతైన విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం నిందితుడిని నాంపల్లిలోని ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరిచారు. డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. ఫిర్యాదు రావడం వల్ల ఈరోజు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చినట్లు తెలిపారు. ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ బాధితుల కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను కేసులో ఇరికించిస్తామంటూ బెదిరించి రూ.9 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. ఇందులో ఇప్పటికే రూ.5 లక్షలు తీసుకుని, మిగిలిన