Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Telangana Employees DA: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల కోసం చేసిన ఖర్చు ఎంత? దేశంలో ఇక్కడే అత్యల్పం!

Written ByHarish Darla
Published: Sep 24, 2026, 01:00 PM|Updated: Sep 24, 2026, 01:00 PM
Telangana Employees DA Update: దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణ ప్రభుత్వం తమ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, పెన్షన్ల కోసం వెచ్చిస్తున్న రాబడి శాతం గణనీయంగా తక్కువగా ఉందని అధికారిక గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యధికంగా జీతాలు ఇస్తోందనే ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని, రాష్ట్రం తన రాబడి రసీదుల్లో కేవలం 35 శాతం మాత్రమే ఉద్యోగుల కోసం ఖర్చు చేస్తోందని జీ తెలుగు న్యూస్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్ సుస్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక భారానికి ఉద్యోగుల జీతాలు కారణం కాదని, విచ్చలవిడిగా అమలు చేస్తున్న ఉచిత పథకాలు, పరిపాలనా దుబారా ఖర్చులే ప్రధాన కారణమని 'డీఎన్ఏ విత్ భరత్' డిబేట్ కార్యక్రమంలో విశ్లేషించారు.

Recommended Videos

KCR NTR Paradise: 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో మాజీ సీఎంలు?! ఎన్టీఆర్, కేసీఆర్ పాత్రల్లో ఎవరంటే?
10:34
Nani Son Arjun: 'ది పారడైజ్' సినిమా రిలీజ్‌..కొడుకుతో హీరో నాని ఇలా..
01:50
Telangana Employees DA: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..2 డీఎలు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం!
08:49
Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్‌కు రైతుల బిగ్ షాక్.. పిఠాపురంలో ఏం జరిగింది?
01:12
Cauvery Water Dispute: కావేరీ జల వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు.. ప్రైవేట్ సొసైటీ పిటిషన్లు చెల్లవ్!
01:40
Nakshatra: హీరోయిన్ నక్షత్ర స్పీచ్.. తేళ్లకాగితం టీజర్ లాంచ్‌లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!
02:01
CM Vijay: విద్యార్థులకు ఉచిత అల్పాహారం.. స్వయంగా వడ్డించిన సీఎం విజయ్!
02:20
DSC Sports Quota Issue: DSC స్పోర్ట్స్ కోటా వివాదం.. వైసీపీ నేతలకు టీడీపీ మాదిగాని గురునాథం స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
02:30
Dasyam Vinay Bhaska: దాస్యం వినయ్ భాస్కర్‌ను అడ్డుకున్న పోలీసులు.. ఏం జరిగింది?
03:10
Tirumala Brahmotsavam 2026: తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. వైభవంగా వేడుకలు
04:11
Ganesh Immersion: గణేశ్‌ ఉత్సవాల్లో చిందేసిన తెలంగాణ మంత్రి అడ్లూరి
01:56
Currency Ganesh: రూ.4 కోట్ల నోట్లతో వినాయకుడు అలంకరణ.. వైరల్‌ వీడియో
01:47

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే.. జీతాలు, పెన్షన్లపై తెలంగాణ ఖర్చు తక్కువేనా?.. సంచలన గణాంకాలు!
2
3
4
5