English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains: కామారెడ్డిలో మళ్లీ జలప్రళయం.. వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

Heavy Rains In Kamareddy: కామారెడ్డి మీద వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. గత రెండు, మూడు రోజుల నుంచి కురుస్తున్నవానాలతో కామారెడ్డితో పాటు, ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాలు చిగురు టాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి. అంతే కాకుండా.. కామారెడ్డిలోని అనేక ప్రదేశాలు ఇప్పటికి కూడా వరద నీళ్లలోనే ఉన్నాయి. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి మరీ సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరంచేశారు. మరోవైపు కామారెడ్డితో పాటు ఆదిలాబాడ్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, సిరిసిల్లా, జగిత్యాల,మెదక్ లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం మరోసారి కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో మరోసారి కుండపోత వానల అలర్ట్ తో.. ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News