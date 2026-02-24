Telangana: తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే రూ. 1.2 కోట్ల పరిహారం..

Good News For Telangana Employees: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఉద్యోగులు ఒక్క రూపాయి ప్రీమియం కూడా చెల్లించకుండా ఉచిత ప్రమాద బీమా పథకాన్ని అమలు చేయనుంది. ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే రూ.1.2 కోట్ల పరిహారం ఇవ్వనుంది. 60 ఏళ్లలోపు సహజ మరణానికి రూ.10 లక్షల టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తుంది. 7.57 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఈ పథకం వర్తించనుంది. క్యాష్ లెస్ EHS అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం.
Good News For Telangana Employees: తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 60 ఏళ్ల లోపు ఉద్యోగి చనిపోతే రెగ్యూలర్గా వచ్చే బెనిఫిట్లతోపాటు అదనంగా రూ.10 లక్షలు ఇచ్చేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 17.7 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డిజిటల్ హెల్త్ ఎంప్లాయ్ కార్డులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. 1998 వ్యాధులకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 652 ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందించనున్నారు. ఉద్యోగుల బేసిక్ పే నుంచి 1.5 శాతం ట్రస్టుకు జమ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు. ఉద్యోగుల నుంచి రూ.528 కోట్ల ట్రస్టు ఖాతాలో జమ చేయనున్నారు. ఉద్యోగులతో సమానంగా ట్రస్టుకు ప్రభుత్వం సైతం జమ చేయనుంది. సీఎస్, సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ట్రస్టు నిర్వహణ కొనసాగనుంది.