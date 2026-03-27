Telangana Govt Breakfast Scheme: తెలంగాణలో విద్యార్థులకు బ్రేకఫాస్ట్ పథకం కింద విద్యార్థులకు 5 రకాల టిఫిన్లు అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ టిఫిన్లు విద్యార్థులకు అందిస్తారు. వారంలో ఆదివారం సెలవు ఉంటుంది. మిగిలిన ఆరు రోజులు ఉదయం టిఫిన్, పాలు లేదా రాగి జావ అందించాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Telangana Govt Breakfast Scheme: తెలంగాణాలో బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ పరిచయం చేస్తోంది. ఆరు రోజులలో రెండు రోజులపాటు మిల్లెట్ ఇడ్లీ అందిస్తారు. మిగిలిన నాలుగు రోజులు మిల్లెట్ ఉప్మా, దోశ, బోండా, పూరీని మెనులో చేర్చారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించాలన్న ఉద్దేశంతోటి ప్రభుత్వం కొత్త పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం కొనసాగుతుండగా ఇప్పుడు బ్రేకఫాస్ట్ పథకాన్ని వచ్చే జూన్ నుంచి కూడా విద్యార్థులకు అందించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం కూడా నిధులు కేటాయించనున్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు కూడా మెనును కూడా రెడీ చేశారు.