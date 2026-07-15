/తెలంగాణలో మరోసారి మద్యం ధరల పెంపు..? కాంగ్రెస్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

TG Liquor Prices: మద్యం ధరలను పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఏటా అదనంగా రూ.3 వేల కోట్ల ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రభుత్వం కూడా ధరలను పెంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఒకవేళ ధరలు పెరిగితే సామాన్యుడిపై భారం పడటం ఖాయం. తెలంగాణలో మద్యం ధరలు పెరగబోతున్నాయన్న వార్త మద్యం ప్రియులకు షాక్ ఇచ్చే అంశం. వాస్తవానికి గత 15 రోజుల నుంచే మద్యం ధరలను పెంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ, తయారీదారులు ,బెవరేజ్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో ఇప్పటికే 10 సార్లు సమావేశమయ్యారు. ఈ చర్చల ఫలితం ఈ నెల 17వ తేదీన తేలనుంది. ఆ రోజున తుది సమావేశం జరిపిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.