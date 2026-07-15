Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /తెలంగాణలో మరోసారి మద్యం ధరల పెంపు..? కాంగ్రెస్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

Published: Jul 15, 2026, 02:20 PM|Updated: Jul 15, 2026, 02:51 PM

TG Liquor Prices: మద్యం ధరలను పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఏటా అదనంగా రూ.3 వేల కోట్ల ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రభుత్వం కూడా ధరలను పెంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఒకవేళ ధరలు పెరిగితే సామాన్యుడిపై భారం పడటం ఖాయం. తెలంగాణలో మద్యం ధరలు పెరగబోతున్నాయన్న వార్త మద్యం ప్రియులకు షాక్ ఇచ్చే అంశం. వాస్తవానికి గత 15 రోజుల నుంచే మద్యం ధరలను పెంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ, తయారీదారులు ,బెవరేజ్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో ఇప్పటికే 10 సార్లు సమావేశమయ్యారు. ఈ చర్చల ఫలితం ఈ నెల 17వ తేదీన తేలనుంది. ఆ రోజున తుది సమావేశం జరిపిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

Recommended Videos

చైనాను వణికించిన టైఫూన్ బావి.. 144 కిమీ వేగంతో పెను గాలులు.. భారీ వరదలు!
08:44
తెలంగాణలో మరోసారి మద్యం ధరల పెంపు..? కాంగ్రెస్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!
07:10
ఏపీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించిన ముద్రగడ కుటుంబ సభ్యులు.. ప్రభుత్వ లాంచనాలతో అంత్యక్రియలకు నో!
08:39
చిత్తూరు జిల్లాలో ఒంటరి ఏనుగుకు చెక్.. పలమనేరులో రంగంలోకి దిగిన అటవీ శాఖ!
02:33
SIR ప్రోగ్రామ్‌లో కేటీఆర్.. భార్య ఫామ్ నింపుతుంటే చిరు నవ్వులు..
00:44
రథయాత్ర ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు, వాట్సాప్ స్టేటస్ వీడియో!
00:52
జగన్నాథుని రథోత్సవం.. మీ బంధుమిత్రులను ఇలా విష్ చేయండి!
00:52
వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ కోసం బెస్ట్ జగన్నాథుడి రథయాత్ర విషెష్!
00:55
తిరుమలలో కొత్త రూల్స్.. టీటీడీ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..
03:31
పోక్సో కేసు నిందితుడిని వదిలేసిన పోలీసులు.. బాలిక కిడ్నాప్..!
07:19
Snake Video: డేంజరస్ స్నేక్‌ను చుట్టుముట్టిన కుక్కలు.. వీడియో..
00:52
Nand Kishore Goenka: జీ గ్రూప్ ఛైర్మెన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఇంట విషాదం..ఆయన తండ్రి నంద్ కిషోర్ గోయెంకా మృతి!
02:12

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannauj Teacher kiss Video: స్కూల్‌లో ఇద్దరు టీచర్ల రాసలీలలు.. గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. వీడియో వైరల్..
Kannauj kiss scandal14 min ago
2
zphs36 min ago
3
Hyderabad44 min ago
4
Nand Kishore Goenka1 hr ago
5
irctc new website launching today1 hr ago