/Inter Admissions: ఈసారికి పాత పద్ధతిలోనే ఇంటర్‌.. టెక్నికల్ ఇష్యూతో వెనక్కి తగ్గిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Telangana Inter Admissions: ఈ ఏడాది యథావిధిగా ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలు చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రవేశాలకు సమయం తక్కువగా ఉండడం, ఇంటర్మీడియట్ను పాఠశాల విద్యలో విలీనం చేసే ప్రక్రియకు పలు సాంకేతిక సమస్యలు అడ్డుగా ఉండడంతో విద్యార్థుల ప్రయోజనాలకు భంగం వాటిల్లకుండా వెంటనే ప్రవేశాల ప్రక్రియను చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ఇటీవల ప్రవేశాల నిలిపివేతపై అధికారులు జారీ చేసిన ప్రకటనతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి వ్యక్తమైన ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి.. వెంటనే ప్రవేశాల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని సూచించారు.