Half Day Schools: విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులకు అలెర్ట్‌.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులు..!

Half Day Schools In Telangana From March 16: రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఎండలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఒంటిపూట బడులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 16 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హాఫ్ డే స్కూల్స్ ప్రారంభించిన్నట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది. ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకే బడులు నడుపుతారు. 12:30 గంటలకు మధ్యాహ్న భోజనం అందజేస్తారు. 10వ తరగతి పరీక్ష కేంద్రాలు ఉన్న స్కూళ్లలో మధ్యాహ్నం 1:00 గంట నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తారు.
వేసవి సెలవులు 2026-27కు సంబంధించి ఏప్రిల్ 24 నుంచి ప్రారంభం అవుతాయని విద్యాశాఖ పేర్కొంది. స్కూల్స్ రీఓపెన్ జూన్ 12 ఉంటుందని అధికారుల సమాచారం. ఇక రంజాన్ సందర్భంగా పాఠశాలల సమయాల్లో తెలంగాణ విద్యాశాఖ మార్పులు చేసింది. ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో టైం టేబుల్ చేంజ్ చేసింది. అవసరమైతే వారంలో ఒకరోజు అదనంగా తరగతులు నిర్వహించాలని ఆదేశిస్తూ విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.