Telangana: తెలంగాణలో మండుతున్న ఎండలు.. ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌..

Heat Effect in Telangana: రాష్ట్రంలో అప్పుడే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రానున్న ఐదు రోజులు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. గరిష్ట స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతాయి అంటూ ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. కాగా ఉత్తర తెలంగాణలో ఏడాది ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
Heat Effect in Telangana: గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఏడాది గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 33 నుంచి 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో నమోదవుతున్నాయని రాగల ఐదు రోజుల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 4 డిగ్రీల మేర పెరుగుతాయని పేర్కొంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. గత వారం రోజుల్లో కూడా సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగానే నమోదు అవుతున్నాయి. రాబోయే ఐదు రోజులలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికతో జారీ చేసింది. గరిష్ట స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు కాబట్టి పలు జిల్లాలకు ఏకంగా ఎల్లో అలెర్ట్ కూడా జారీ చేశారు.ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇప్పటికే 33 నుంచి 39 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి.