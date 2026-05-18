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Telangana: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు ఈదురు గాలులతో రెండు రోజులు జాగ్రత్త

Published: May 18, 2026, 10:40 PM IST|Updated: May 18, 2026, 10:40 PM IST
Telangana: Heavy rain alert has been issued for several districts in Telangana. Strong winds, thunderstorms, and rainfall are expected over the next two days.

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