Telangana: తెలంగాణవాసులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. తొలి అకాల వర్షాలకు ఛాన్స్‌..!

  • Feb 21, 2026, 10:05 AM IST

Telangana Rains Alert: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో తొలి అకాల వర్షాలు, వడగండ్ల వానాలు పడే అవకాశం ఉంది. మూడు రోజులపాటు దీని ప్రభావం ఉంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. హిందూ మహాసముద్రం ఆగ్నేయ బంగాళ ఖాతం సమీపంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వెల్లడించింది. వాతావరణ శాఖ దీని ఎఫెక్ట్ కారణంగా అకాల వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలిపింది. రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది. తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. 

