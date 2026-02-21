Telangana: తెలంగాణవాసులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. తొలి అకాల వర్షాలకు ఛాన్స్‌..!

Telangana Rains Alert: తెలంగాణలో తొలి అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణలో వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది. ఈ మూడు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో తెలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
