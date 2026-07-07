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ఓవైసీ విద్యాసంస్థ ఫాతిమా కాలేజీ కూల్చివేతపై తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక స్టే!
Published: Jul 07, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Jul 07, 2026, 02:20 PM
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telangana High Court Issues Status Quo Order on Owaisi Fatima College Till August Three
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