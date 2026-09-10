Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /తెలంగాణ పోలీసు అభ్యర్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. కానిస్టేబుల్ వయోపరిమితి మరో 3 ఏళ్లు పెంపు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 10:20 AM|Updated: Sep 10, 2026, 10:31 AM

TS Constable Jobs 2026: తెలంగాణలో పోలీస్‌ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. పోలీస్‌, అగ్నిమాపక, జైళ్ల, స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్‌ శాఖల్లోని కానిస్టేబుల్‌, సమాన స్థాయి పోస్టుల ప్రత్యక్ష నియామకాలకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిని మరో మూడేళ్లు పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే యూనిఫాం సర్వీసుల ప్రత్యక్ష నియామకాలకు ఇచ్చిన ఏడేళ్ల వయో సడలింపునకు అదనంగా ఈ మూడేళ్ల వెసులుబాటు కల్పించారు. హోంశాఖలో సబ్‌ఇన్‌స్పెక్టర్‌, కానిస్టేబుల్‌ పోస్టుల వయోపరిమితుల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తొలగించడమే తాజా నిర్ణయం ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇప్పటివరకు ఎస్సై పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి 32 ఏళ్లు, కానిస్టేబుల్‌

See more

Recommended Videos

Weather Update: నేడు పలు జిల్లాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు.. ఏఐఎండీ అలర్ట్!
01:46
Zee Bharath: అందరికి దాదాసాహేబ్ ఫాల్కే ఇవ్వాలి.. అసెంబ్లీలో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్‌పై ఇచ్చిపడేసిన జీ తెలుగు భరత్..
16:55
Aleti Maheshwar Reddy: ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డిపై ఫైర్ అయిన మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి.. అసలు రచ్చ ఏమిటంటే..?
02:50
CM Revanth reddy: కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో కుట్రలు చేసి ఉసిగొల్పాడు.. సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
06:25
KTR: ప్రజల తరపున ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం తప్పా?.. గవర్నర్ తో భేటీ తర్వాత కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
11:10
Mahesh Kumar Goud: కేసీఆర్ కు సొంత పార్టీనేతలతోనే డెంజర్.. పీసీసీ చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
01:47
YS Jagan: కళ్లు మూసుకుంటే ఎన్నికలు.. కురుక్షేత్రంలో పోరాడాలి: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
12:12
YS Jagan: పాదయాత్ర 2.0 ఎప్పుడో చెప్పిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
12:03
YS Jagan Padayatra: పాదయాత్ర షెడ్యూల్‌పై వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రకటన..వచ్చే దసరా నుంచి షురూ!
10:00
Chalo Hyderabad: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో గందరగోళం..రేపు చలో హైదరాబాద్ ఉందా? లేదా?!
04:59
Schools Holiday: సెప్టెంబర్ 11న స్కూళ్లకు ఎందుకు సెలవు? పూర్తి వివరాలు ఇవే..
00:28
Wife And Husband: భర్త వీడియో కాల్ లిఫ్ట్‌ చేయనందుకు భార్య ఆత్మహత్య
03:14

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ishan Kishan 350 Runs: ఒకే మ్యాచ్‌లో 350 పరుగులు చేసిన ఇషాన్ కిషన్..రికార్డు క్రియేట్ చేసిన యువ కెప్టెన్!
2
3
4
5