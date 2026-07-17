/రేషన్ కార్డుదారులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. సరికొత్త ఫీచర్లతో ‘స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు’ సిద్ధం!

Smart ration cards: రేషన్ కార్డులపై మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది సర్కార్. త్వరలోనే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ఇవ్వనుంది. ఈ మేరకు కార్డులు ఇప్పటికే ఆయా జిల్లా కేంద్రాలకు చేరాయి. త్వరలోనే రేషన్ షాపులకు పంపించి, అక్కడి నుంచి లబ్ధిదారులకు ఇచ్చేందుక ఆఫీసర్లు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఏటీఎం కార్డు సైజులో తయారు చేసిన ఈ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులపై ఎడమ వైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కుడి వైపు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫొటోలు ఉన్నాయి. ఈ 2 ఫొటోల మధ్యలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం లోగో, లబ్దిదారుని పేరుతో పాటు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు నెంబర్, క్యూ ఆర్ కోడ్ ను ముద్రించారు. ఒక్కో రేషన్