/రేషన్ కార్డుదారులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. సరికొత్త ఫీచర్లతో ‘స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు’ సిద్ధం!

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Published: Jul 17, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 17, 2026, 11:40 AM

Smart ration cards: రేషన్ కార్డులపై మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది సర్కార్. త్వరలోనే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ఇవ్వనుంది. ఈ మేరకు కార్డులు ఇప్పటికే ఆయా జిల్లా కేంద్రాలకు చేరాయి. త్వరలోనే రేషన్ షాపులకు పంపించి, అక్కడి నుంచి లబ్ధిదారులకు ఇచ్చేందుక ఆఫీసర్లు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఏటీఎం కార్డు సైజులో తయారు చేసిన ఈ స్మార్ట్ ​రేషన్ కార్డులపై ఎడమ వైపు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, కుడి వైపు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ ​రెడ్డి ఫొటోలు ఉన్నాయి. ఈ 2 ఫొటోల మధ్యలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం లోగో, లబ్దిదారుని పేరుతో పాటు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఫుడ్​ సెక్యూరిటీ కార్డు నెంబర్, క్యూ ఆర్​ కోడ్ ను ముద్రించారు. ఒక్కో రేషన్​

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