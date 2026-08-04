/తీవ్ర రూపం దాల్చిన మూసినది.. ఆ మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం

Telangana Weather Updates: ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న భారీ వరద నీటితో మూసినది హోరెత్తి ప్రవహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో వలిగొండ మండలం సంఘం భీమలింగం కత్వా వద్ద మూసీ ప్రవాహం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ముఖ్యంగా బొల్లెపల్లి – సంగెం గ్రామాల మధ్య ఉన్న లోలెవల్ బ్రిడ్జిపైకి మూసీ వరద నీరు చేరి ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఈ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించిన అధికారులు రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.ముందస్తు జాగ్రత్తగా పోలీసులు బ్రిడ్జికి ఇరువైపులా బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి గట్టి భద్రతను నిర్వహించారు. ప్రయాణికులు, వాహనదారులు ప్రమాదకరమైన ఈ మార్గానికి రావొద్దని, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను మాత్రమే వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. మూసీ నదీ