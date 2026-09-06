Madhuri Rathod Attempts Suicide: ఈశ్వరసాయి పెళ్లి, ప్రేమ పేరుతో తనను శారీరకంగా వాడుకుని, కేవలం డబ్బు కోసం డ్రామా చేశాడని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాలను స్వయంగా నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి వివరించినప్పటికీ, పోలీసులు 69 BNS కింద కేసు నమోదు చేయడంలో 12-13 రోజులు ఆలస్యం చేస్తున్నారని, ఇప్పటి వరకు ఈశ్వరసాయిని అరెస్ట్ చేయలేదని ఆమె ఆరోపించారు. పోలీసులు సాక్ష్యాధారాలను తారుమారు చేస్తూ అతన్ని తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆమె అనుమానిస్తున్నారు. ఎంత పోరాడినా, ఒంటరిగా పోరాడుతున్నా ఈశ్వరసాయిని అరెస్ట్ చేయకపోవడంతో తనకు సమాజంలో ముఖం చూపించే పరిస్థితి లేదని, కుటుంబానికి, తన వద్ద డాన్స్ నేర్చుకునే పిల్లలకు సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నానని ఆమె పేర్కొన్నారు. తాను