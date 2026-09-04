NTU ప్రధాన గేటు ఎదుట విద్యార్థులు నిరసనకు దిగారు. ఈ ఘటనపై విద్యార్థులు సిబ్బందికి ఫోన్ ద్వారా తెలియజేసినా ఎటువంటి స్పందన లేదని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ వివాదానికి తమకు సంబంధం లేదని ఫోన్ కట్ చేశారని విద్యార్థులు మండిపడుతున్నారు. స్టూడెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ JNTUలో అర్ధరాత్రి విద్యార్థుల రూమ్స్లోకి వెళ్లి, వారిపై దాడులు చేస్తూ కొడుతుంటారు. దానిని అడ్డుకోవడానికి వెళ్ళిన ఒక ఏబీపి కార్యకర్తను క్యాంపస్ మెయిన్ గేట్ ముందు 15 మంది కలిసి కొట్టడంతో, అతను ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నాడు. ఒక ఆర్గనైజేషన్ పేరుతో విద్యార్థులపై రౌడీజం, గుండాయిజం చేస్తూ, వారిని కొట్టడం, ర్యాగింగ్ చేయడం, గ్రౌండ్లో ఇష్టం వచ్చినట్లు కొట్టడం వంటివి జరుగుతున్నాయి.