Rama Statue In Bangladesh Issue: ఈ వివాదం కేవలం నిరసనలకే పరిమితం కాకుండా తీవ్రమైన మత విద్వేషంగా రూపాంతరం చెందింది. జుమ్మా నమాజ్ ముగిసిన తర్వాత కొందరు ఇస్లామిస్టులు శ్రీరాముడి ఫోటోలు, పోస్టర్లపై చెప్పులు, స్లిప్పర్లు విసిరి హిందూ సమాజం మతపరమైన సెంటిమెంట్లను తీవ్రంగా గాయపరిచారు. నిరంతర బెదిరింపులు, హింసాత్మక దాడులు జరిగే ప్రమాదం పొంచి ఉండటంతో, మందిర కమిటీ ప్రస్తుతానికి ఈ విగ్రహ నిర్మాణ పనులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయవలసి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుండి పూర్తిగా తొలగించాలంటూ ఇస్లామిక్ గ్రూపులు ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలపై బంగ్లాదేశ్లోని హిందూ సమాజం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్లపైకి వచ్చి జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో భారీ ప్రతిఘటన ర్యాలీలు