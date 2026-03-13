English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  SSC Exams: రేపటి నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం.. అరగంట ముందే చేరుకోవాలి..!!

SSC Exams: రేపటి నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం.. అరగంట ముందే చేరుకోవాలి..!!

TG SSC Exams From Tomorrow: రేపటి నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు బోర్డు పలు కీలక సూచనలు చేసింది. విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు కనీసం అరగంట ముందుగానే చేరుకోవాలని విద్యాశాఖ సూచించింది.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5,28,239 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. ఇందులో 5,17,727మంది రెగ్యులర్‌ ఉన్నారు. ఈసారి ప్రైవేటు పాఠశాల నుంచి అత్యధికంగా 2 లక్షల 50 వేల 15 విద్యార్థులుండగా, ప్రభుత్వ బడుల నుంచి 2 లక్షల 7 వేల 573 మంది, సంక్షేమ గురుకులాల నుంచి 60 వేల 139 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. 

  • Mar 13, 2026, 01:02 PM IST

TG SSC Exams From Tomorrow: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు పదో తరగతి పరీక్షల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2, 676 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షల పర్యవేక్షణకు 144 ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్‌, సిట్టింగ్‌ స్క్వాడ్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30వరకు జరుగుతాయి. ఈ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ముగియనున్నాయి. కనీసం అరగంట ముందు రావాలన్న అధికారులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5, 28, 239 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరు కానున్నారు. ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ముగియనున్న పదో తరగతి పరీక్షలు. 

