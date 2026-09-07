/ప్రభుత్వంతో చర్చలు ఫెయిల్.. ఉద్యోగుల పెండింగ్ డిఏలు, పిఆర్సిపై టిజిఇ జేఏసీ సంచలన నిర్ణయం!

ఉద్యోగుల జేఏసీ నేతలతో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క జరిపిన చర్చలు ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. కొద్ది రోజులుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం లంచ్ టైమ్ డెమోన్స్ట్రేషన్లు, నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పిఆర్సి పెండింగ్ డిఏల విడుదల వంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీగా ఏర్పడింది. ఈ సమస్యల పరిష్కారం దిశగా ఉప ముఖ్యమంత్రి చర్చలు జరిపినప్పటికీ, డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఆదివారం బేగంపేటలోని ప్రజాభవన్లో జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీష్, సెక్రటరీ జనరల్ ఏలూరి శ్రీనివాస్, డిజిఓ టిఎన్జీఓ ప్రధాన కార్యదర్శి పి. శాం హుసేన్, పిఆర్టియు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దామోదర్ రెడ్డి, మసన్ రెడ్డి, ఎస్టీయు