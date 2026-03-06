English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay Trisha First Appearance: నటుడు విజయ్ నటి త్రిష వివాహం చేసుకోబోతున్నారా?

Thalapathy Vijay First Appearance With Trisha: నటుడు విజయ్ నటి త్రిషా వివాహం చేసుకోబోతున్నారా? అందుకే ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యారా? ఇప్పుడు ఇవే ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఓ వివాహ వేడుకకు వీరిద్దరు కలిసి రావడం హార్ట్ టాపిక్ గా మారింది. తమిళనాడులో కొద్ది కాలంగా దళపతి విజయ్ సంచాలనంగా మారారు. ఆయన కొంత కాలం క్రితం వరకు సైలెంట్ గా సినిమాలు చేస్తూ వెళ్ళాడు. ఆయన సినిమాల విడుదలకు ముందు మాత్రమే పెద్దఎత్తున ఆయన గురించి వార్తలు వచ్చేవి. 

  • Mar 6, 2026, 09:49 AM IST

Thalapathy Vijay First Appearance With Trisha: సినిమాలు లేని సమయంలో విజయ్ ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడుపుతూ జీవితాన్ని ఎంతో ఆనందంగా ముందుకు సాగించేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన రాజకీయాలకు ఎంట్రీ ఇచ్చారో అప్పటి నుండి ఈ నటుడికి సంబంధించిన వార్తలు పెద్ద ఎత్తున బయటకు రావడం మొదలయ్యాయి. ఓవైపు సినిమాలు మరొకవైపు రాజకీయాలు ఈ రెండింటితో పాటు ఆయన ఫ్యామిలీ విషయాలు కూడా బయటకు రావడం మొదలయ్యాయి. కొన్ని రోజుల క్రితమే విజయ్ భార్య తన నుండి విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. విజయ్ ఒక అమ్మాయితో క్లోజ్ గా ఉంటున్నట్లు ఎంత చెప్పినా ఆమెతో చనువుగా ఉండడం మానడం లేదని అందుకే తన నుండి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తనని ఎవరైనా బాధ పెడితే ఆ అమ్మాయి పేరు కూడా బయట పెడతానని చెప్పుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత విజయ్ కూడా పెద్దగా బయట కనిపించలేదు. విజయ్ తాజాగా కళాపతి సురేష్ మీనాక్షి సురేష్ కుమారుని పెళ్లికి విచ్చేశారు. ఈ పెళ్లికి కేవలం ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే కాకుండా కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిషా కూడా వచ్చింది. దీంతో చాలా మంది విజయ్ త్రిష ప్రేమలో ఉన్నారు అని వీరిద్దరి ప్రేమని భరించలేక విజయ్ భార్య తనకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అనుకుంటున్నారు. 

