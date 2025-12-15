Thiruvananthapuram Mayor: కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో బీజేపీ తొలి చారిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. నగర మేయర్ స్థానాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ సొంతం చేసుకుంది. ఇంతటి భారీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రిటైర్డ్ డీజీపీ ఆర్ శ్రీలేఖపై దృష్టి పండింది. ఆమె ఇప్పుడు తిరువనంతపురం నగరానికి తొలి మహిళా మేయర్. ఆమె గురించి కొని విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
Thiruvananthapuram Mayor: కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో బీజేపీ తొలి చారిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. నగర మేయర్ స్థానాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ సొంతం చేసుకుంది. ఇంతటి భారీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రిటైర్డ్ డీజీపీ ఆర్ శ్రీలేఖపై దృష్టి పండింది. ఆమె ఇప్పుడు తిరువనంతపురం నగరానికి తొలి మహిళా మేయర్. ఆమె గురించి కొని విశేషాలను తెలుసుకుందాం.