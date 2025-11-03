Chevella Bus Accident: ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల దుర్మరణం.. చేవెళ్ల ఘటనలో మిన్నంటిన కన్నతల్లి ఆక్రందనలు..

Chevella bus Accident: రంగారెడ్డిజిల్లా చేవెళ్లలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. టిప్పర్, బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో 19 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటనలో తాండూరులోని గాంధీనగర్కు చెందిన ఎల్లయ్య గౌడ్ ముగ్గురు కూతుళ్లు.. తనూష, సాయి ప్రియ, నందిని ఈ ప్రమాదంలో మృతిచెందారు. ఇటీవల పెళ్లికి వచ్చిన బిడ్డలు.. ఎగ్జామ్ లు ఉన్నాయని ఈ రోజున ఉదయం హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు. మరో గంటలో హైదరాబాద్ చేరుకుంటారనగా.. టిప్పర్ లారీ రూపంలో ఘోరం జరిగి విగతజీవుల్లా మారిపోయారు. ఆ తల్లిని ఓదార్చడం ఎవరి తరం కాలేదు. ఈ ఘటన చూసి ఆస్పత్రిలో ఉన్న వారంతా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.