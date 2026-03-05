English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tiger Hulchul: నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో పెద్ద పులి సంచారం కలకలం..

Tiger Hulchul In Nizamabad: చిరుత సంచారం రాష్ట్రంలో మరోసారి కలకలం రేపుతుంది. వర్ణి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో సంచరిస్తు పోలీసులకు, స్థానికులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తుంది. బుధవారం కునిపూర్ శివారులో మేకల మందపై దాడి చేసి రెండు మేకలను చంపేసింది. ఒక్కసారిగా మేకల మందపై పులి దాడి చేయడంతో మేకల కాపరులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

  • Mar 5, 2026, 09:24 PM IST

Tiger Hulchul In Nizamabad: స్థానికుల సమాచారంతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న ఫారెస్ట్ అధికారులు పులి ఆనవాళ్లను పరిశీలించారు. ఇక కొనిపూర్ దాని సమీప గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా బావుల దగ్గరకు వెళ్లే రైతులు, పశువుల కాపరులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని వర్ణి మండలంలోని ఈ కూనీపూర్ అనే ఒక గ్రామంలో నిన్న పులి సంచారం చేసింది. ఈ పెద్ద పులి తడోబా నుంచి వచ్చి జగిత్యాల మీదుగా ఈ వైపుగా పర్యటిస్తూ అది తన వేట కోసం కొనసాగిస్తుందని అధికారుల సమాచారం. నుంచే మనం అనేక సంఘటనలు మనకు రుజువైనాయి

