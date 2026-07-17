/తిరుమలలో శ్రీవారి ఆణివార ఆస్థాన వేడుకలు.. పుష్పపల్లకీ సేవ, ఆ రోజు ఆర్జిత సేవలు రద్దు!

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Published: Jul 17, 2026, 11:40 AM|Updated: Jul 17, 2026, 11:41 AM

Tirumala Aniwara Asthanam: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సాలకట్ల ఆణివార ఆస్థాన వేడుకను టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహించింది. ఏటా సౌరమాన కాలంలో కర్కాటక సంక్రాంతి రోజు ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక బంగారు వాకిలి ముందు సర్వ భూపాల వాహనంలో ఉభయ దేవేరులతో కూడిన మలయప్పస్వామి కొలువుకు వేంచేపు చేశారు. ఆణివార ఆస్థానం వేడుకలో భాగంగా ఉత్సవమూర్తులతో పాటు ఆనంద నిలయంలోని మూల విరాట్టుకు ప్రత్యేకపూజలు, ప్రసాదాలు నివేదించారు. ఆణివార ఆస్థానం రోజున స్వామివారికి ఆదాయ, వ్యయాల నివేదన చేస్తామని అర్చకులు తెలిపారు. ఆణివార ఆస్థానం సందర్భంగా సాయంత్రం 6 గంటలకు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి శోభాయమానంగా అలంకరించిన పుష్పపల్లకీపై తిరుమల పురవీధుల ఊరేగింపుగా భక్తులకు దర్శనం

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