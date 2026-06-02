/Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు కీలక సమాచారం.. దర్శనానికి ఎన్ని గంటలు పడుతుందంటే?

Tirumala Huge Rush: మే నెలలో మొత్తం 12,29,773 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇది సరికొత్త రికార్డునే నెలకొంది. సమ్మర్ హాలిడేస్ కారణంగా తిరుమలకు భక్తుల సందడి భారీగా ఉంది. స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు కడుతున్న క్యూ లైన్లను కిక్కిరిపోయాయి. పరీక్షల ఫలితాల కారణంగా మే నెలలో అత్యధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ రద్దీ మరో వారం కూడా కొనసాగవచ్చని తెలుస్తోంది. భక్తుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల టిటీడి వారు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం కొన్ని మార్పులు చేస్తూ ప్రెస్ నోట్లు, హోల్డింగ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. మే నెలలో రికార్డు స్థాయిలో 25 లక్షల మందికి పైగా