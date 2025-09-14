English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: తిరుమల కొండలుకు యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు..

Tirumala Hills Erra Matti Dibbalu Unesco Site: తిరుమల కొండలకు ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు లభించింది యునెస్కో తాత్కాలిక జాబితా 2025 స్థానం లభించింది. ఈనేపథ్యంలో ఎక్స్ లో ప్రకటించింది యునెస్కో తిరుమల కొండలు ఎర్రమట్టి దిబ్బలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. దేశం మొత్తం ఏడు ప్రాంతాలను గుర్తించింది యూనెస్కో.

  • Sep 14, 2025, 08:42 PM IST

Tirumala Hills Erra Matti Dibbalu Unesco Site: యునెస్కో తాత్కాలిక వారసత్వ గుర్తింపు 2025 అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. దేశంలోని ఏడు ప్రాంతాలకు గుర్తించిన యునెస్కో ఆ జాబితాను ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించింది. అందులో తిరుమల కొండలు, ఎర్రమటి దిబ్బలు ఉన్నాయి. వేల ఏళ్ల క్రితం ఏర్పడిన ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఈ ప్రపంచ గుర్తింపును లభించింది. ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ కొండలకు లభించిన అరుదైన గుర్తింపు ఇది.

Video ThumbnailPlay icon

