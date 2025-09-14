Tirumala: తిరుమల కొండలుకు యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు..

Tirumala Hills Erra Matti Dibbalu Unesco Site: తిరుమల కొండలకు ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు లభించింది యునెస్కో తాత్కాలిక జాబితా 2025 స్థానం లభించింది. ఈనేపథ్యంలో ఎక్స్ లో ప్రకటించింది యునెస్కో తిరుమల కొండలు ఎర్రమట్టి దిబ్బలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. దేశం మొత్తం ఏడు ప్రాంతాలను గుర్తించింది యూనెస్కో.
Tirumala Hills Erra Matti Dibbalu Unesco Site: యునెస్కో తాత్కాలిక వారసత్వ గుర్తింపు 2025 అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. దేశంలోని ఏడు ప్రాంతాలకు గుర్తించిన యునెస్కో ఆ జాబితాను ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించింది. అందులో తిరుమల కొండలు, ఎర్రమటి దిబ్బలు ఉన్నాయి. వేల ఏళ్ల క్రితం ఏర్పడిన ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఈ ప్రపంచ గుర్తింపును లభించింది. ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ కొండలకు లభించిన అరుదైన గుర్తింపు ఇది.